Названо топ-10 найбагатших боксерів в історії: скільки заробив Усик

Видання GiveMeSport оприлюднило рейтинг найбагатших боксерів в історії. У першій десятці свою позицію отримав український непереможний боксер Олександр Усик.

Першу позицію рейтингу британського видання GiveMeSport із великим відривом зайняв непереможний боксер із Великої Британії Флойд Мейвезер. Його статки складають 400 мільйонів доларів. За свою кар'єру Мейвезер переміг в усіх 50-ти боях (27 – нокаутом), повідомляє 24 Канал.

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Топ-10 найбагатших боксерів

Другу позицію та на 100 мільйонів менше від Мейвезера отримав легендарний Джордж Форман – 300 мільйонів. Топ-3 найбагатших боксерів в історії замикає зірковий мексиканець Сауль "Канело" Альварес – 250 мільйонів доларів.

Одразу за межами трійки найбагатших розмістились Менні Пак'яо та Оскар Де Ла Хойя – 220 та 200 мільйонів відповідно.

А от шосте заслужене місце отримав непереможний українець Олександр Усик – 165 мільйонів доларів.

До слова. Олександр Усик зайняв другу позицію у рейтингу найсексуальніших боксерів, який очолив Ентоні Джошуа.

За спиною українця розташувався його колишній суперник, який на початку 2025-го року вкотре попрощався із боксом, Тайсон Ф'юрі (146 мільйонів). Восьму сходинку зайняв Леннокс Льюїс (120 мільйонів).

Також 120 мільйоні доларів за свою кар'єру заробив Шугар Рей Леонард. А десятку найбагатших замкнув боксер-блогер Джейк Пол, який у листопаді 2024-го року переміг культового Майка Тайсона – рівно 100 мільйонів.

Відзначимо, що у поточному році Усик може ще більше збагатити свою кишеню. Олександр може провести реванш із Даніелем Дюбуа або захистити пояс WBO у бою проти Джозефа Паркера.