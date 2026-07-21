Не Джошуа чи Ф'юрі: Усик сказав, хто топ-один по боксу у світу

Фанати боксу постійно сперечаються, хто найкращий боєць у світі. Ця тема завжди викликає гарячі дискусії, адже у кожного фаната є свій улюблений боксер.

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик назвав трійку лідерів світового боксу незалежно від вагової категорії (P4P). Про це він розповів у коментарі FightHype.

Усик назвав найкращого боксера

За версією українця, найкращими бійцями є Теренс Кроуфорд, який завершив кар'єру, а також Сауль Альварес та Шакур Стівенсон.

Мені подобається стиль Шакура, але я хочу, щоб він був динамічнішим і використовував більше різноманітних комбінацій. Він неймовірний боєць,

– сказав Олександр.

Також Усик заявив, що Шакур Стівенсон сильніший, якщо його порівнювати з Девіном Гейні чи Джервонтою Девісом.

Усик більше не найкращий боксер світу

Нагадаємо, донедавна 39-річний Усик очолював престижний рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.

Однак на початку травня українця потіснив абсолютний чемпіон світу з Японії Наоя Іноуе. Він здобув перемогу над Дзунто Накатані, яка вочевидь допомогла йому очолити список топ-боксерів світу.

Наприкінці травня Усик провів виснажливий поєдинок проти Ріко Верховена та здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді. Однак ця звитяга не допомогла Олександру повернути лідерство у рейтингу.

Наразі боксер з України перебуває у пошуках суперника для свого, ймовірно, останнього бою у кар'єрі. За словами Усика, він може зустрітися з Тайсоном Ф'юрі або Деонтеєм Вайлдером.