Не Джошуа чи Ф'юрі: Усик сказав, хто топ-один по боксу у світу
Фанати боксу постійно сперечаються, хто найкращий боєць у світі. Ця тема завжди викликає гарячі дискусії, адже у кожного фаната є свій улюблений боксер.
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик назвав трійку лідерів світового боксу незалежно від вагової категорії (P4P). Про це він розповів у коментарі FightHype.
Усик назвав найкращого боксера
За версією українця, найкращими бійцями є Теренс Кроуфорд, який завершив кар'єру, а також Сауль Альварес та Шакур Стівенсон.
Мені подобається стиль Шакура, але я хочу, щоб він був динамічнішим і використовував більше різноманітних комбінацій. Він неймовірний боєць,
– сказав Олександр.
Також Усик заявив, що Шакур Стівенсон сильніший, якщо його порівнювати з Девіном Гейні чи Джервонтою Девісом.
Усик більше не найкращий боксер світу
Нагадаємо, донедавна 39-річний Усик очолював престижний рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.
Однак на початку травня українця потіснив абсолютний чемпіон світу з Японії Наоя Іноуе. Він здобув перемогу над Дзунто Накатані, яка вочевидь допомогла йому очолити список топ-боксерів світу.
Наприкінці травня Усик провів виснажливий поєдинок проти Ріко Верховена та здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді. Однак ця звитяга не допомогла Олександру повернути лідерство у рейтингу.
Наразі боксер з України перебуває у пошуках суперника для свого, ймовірно, останнього бою у кар'єрі. За словами Усика, він може зустрітися з Тайсоном Ф'юрі або Деонтеєм Вайлдером.