Життя колишнього боксера та тренера обірвалось у віці 89 років. Наразі невідомо, що стало причиною смерті Річарда Мактаггарта, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Видатний спортсмен в історії аматорського боксу

Втрата Мактаггарта є великою для шотландського боксу. Річард назавжди увійшов у історію шотландського боксу. У 1956-му році Мактаггарт став олімпійським чемпіоном з боксу у вазі до 60 кілограмів. Відтоді жоден шотландський боксер не завойовував "золото" Олімпійських ігор.

Через чотири роки Мактаггарт доповнив своє "золото" Ігор-1956 ще й "бронзою" Олімпіади-1960.

За свою аматорську кар'єру боксер двічі здобував медалі Ігор співдружності (1958, 1962). Поміж цим у 1961-му році став чемпіоном Європи у сербському Белграді. За спиною Мактагграта 610 виграних поєдинків в аматорах при 24-х поразках.

Відзначимо, що Мактаггарт так ніколи й не виступав на профі-рингу. Після закінчення аматорської кар'єри розпочав тренерську діяльність. Очолював збірну Великої Британії на Олімпіаді-1984.

У 2002-му році увійшов до Шотландської спортивної зали слави.