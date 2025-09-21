Срібний олімпійський призер у Токіо-2020 Річард Торрес звернувся до Мозеса Ітауми. Американський боксер дав пораду "Новому Майку Тайсону" щодо потенційного двобою з Олександром Усиком.

Річард Торрес дав пораду Мозесу Ітаумі. Американський супертяж заявив, що ніколи б не відмовився від бою проти Олександра Усика, поставивши себе на місце "Нового Майка Тайсона", інформує 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Яку пораду Торрес дав Ітаумі щодо бою з Усиком?

Призер Олімпійських ігор-2020 розповів, як повинен думати справжній супертяж.

На місці Ітауми я б не відмовлявся битися з Усиком і точно розділив б з ним ринг. Якщо я суперважковик, то повинен думати, що я найкращий у світі і поб'ю будь-кого,

– заявив Торрес.

Хто такий Річард Торрес?

26-річний американський боксер, який має вже 13 поспіль переможних боїв у професіоналах (11 – нокаутом).

Володіє трьома поясами – IBF North American, North American Boxing та WBO NABO. Усі здобув у квітні, коли переміг за одноголосним рішенням суддів італійця Гвідо Віанелло.

Торрес може побитись із Ітаумою, якщо тому не вдасться домовитись про бій проти земляка Френка Санчеса.

Чи зможе Ітаума перемогти Усика?

Девід Хей, колишній суперник Володимира Кличка, назвав Усика "першим номером у боксі на цей момент". Він припустив, хто б з сучасних боксерів міг би здолати непереможного українця. Його слова цитувало видання Seconds Out Boxing News.

"Я знаю, що Усик – геній, і він найкращий у світі, але я говорю про людину, яка має найкращі шанси у світі перемогти його – це Мозес Ітаума. Я не кажу, що він його переможе, я кажу, хто ще має кращі шанси. Усі інші намагалися і зазнавали невдачі, а він молодий, швидкий і голодний, і, здається, у нього важкі руки. Усик не є природженим важковаговиком. Він накачаний крузер, і він справді добре виступає, але ті удари, які завдає Мозес, здолали б будь-якого природженого важковаговика. Він показав, наскільки він сильний, з такою легкістю перемігши Вайта", – сказав Хей.

У своєму коментарі Хей пригадав нещодавню перемогу Ітауми над досвідченим 37-річним Ділліаном Вайтом. 16 серпня 2025 року Мозес нокаутував Вайта.