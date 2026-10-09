У 2024 році Усик двічі завоював статус абсолютного чемпіона у хевівейті, здолавши Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа. Того ж року він повторив унікальне досягнення Голіфілда – став абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях. Про це повідомляє Seconds Out Boxing.

Евандер Голіфілд здолав би Олександра Усика

Голіфілд, своєю чергою, увійшов в історію як перший боксер, який завоював звання абсолютного чемпіона світу як у першій важкій, так і в надважкій вазі.

В інтерв'ю TruSchoolSports Боуї без вагань віддав перевагу своєму колишньому супернику. За словами легендарного американця, у протистоянні Голіфілда та Усика "жодного порівняння" немає.

Жодного порівняння. Евандер Голіфілд. Подивіться, який він маленький, і якби ви звели його з кимось із них – Усиком чи Ф'юрі, – як думаєте, що сталося б? Ви б поставили на Голіфілда. Чому? Тому що вони не працюють у клінчі, великі хлопці взагалі цього не роблять,

– сказав він.

Боуї також згадав потужний лівий боковий Голіфілда, який свого часу відправив його в нокдаун.

Голіфілд усе одно знайшов би можливість влучити – ймовірно, лівим боковим, і цим ударом він би вас нокаутував. Я був здивований тим лівим боковим, яким він відправив мене в нокдаун,

– зазначив спортсмен.

Нагадаємо, за свою кар'єру Голіфілд чотири рази ставав чемпіоном світу у надважкій вазі. Останній професійний бій він провів у 2011 році проти данця Браяна Нільсена, завершивши кар'єру з рекордом 44 перемоги, 10 поразок і 2 нічиї.