Усик висловився про смерть 46-річного ексчемпіона світу Хаттона
- Ріккі Хаттон, відомий британський ексчемпіон світу, помер у віці 46 років.
- Олександр Усик відреагував на смерть Хаттона у своєму інстаграмі.
У неділю, 14 вересня, боксерська спільнота зазнала непоправної втрати. Помер відомий британський ексчемпіон світу Ріккі Хаттон.
Олександр Усик висловися про смерть Ріккі Хаттона. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на офіційну сторінку в інстаграм українського боксера.
Читайте також "Я бачив фінал Алі": чому Усику треба завершити боксерську кар'єру
Як Усик відреагував на смерть Хаттона?
Олександр Усик у своєму інстаграмі лаконічно відреагував на смерть Ріккі Хаттона. Український боксер опублікував допис у сторіс з новиною про трагічну подію, залишивши короткий підпис.
Спочивай з миром, легендо,
– написав Усик.
Нагадаємо, що Ріккі Хаттон виступав з 1997 по 2012 рік. Британець за свою володів чемпіонським титулами у першій напівсередній та напівсередній вагових категоріях.
Востаннє Хаттон бився у 2012 році проти В'ячеслава Сенченка. Український боксер у тому поєдинку нокаутував легендарного британця. Відзначимо, Ріккі хотів повернутися у професійний ринг у грудні 2025 року.
Що відомо про смерть Хаттона?
Ріккі Хаттона знайшли мертвим у його приватному особняку у Манчестері, Англія.
Причини трагічної події невідомі. Поліція повідомила, що смерть 46-річної легенди боксу не є насильницькою та підзорілою.
Відомо, що у Ріккі Хаттона були проблеми з наркотичною залежністю та психічним здоров'ям. Ексчемпіон світу намагався покінчити життя самогубством та сварився з сім'єю, але згодом розв'язав свої проблеми та примирився з родиною.