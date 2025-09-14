У неділю, 14 вересня, боксерська спільнота зазнала непоправної втрати. Помер відомий британський ексчемпіон світу Ріккі Хаттон.

Олександр Усик висловися про смерть Ріккі Хаттона. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на офіційну сторінку в інстаграм українського боксера.

Як Усик відреагував на смерть Хаттона?

Олександр Усик у своєму інстаграмі лаконічно відреагував на смерть Ріккі Хаттона. Український боксер опублікував допис у сторіс з новиною про трагічну подію, залишивши короткий підпис.

Спочивай з миром, легендо,

– написав Усик.

Усик відреагував на смерть Хаттона / Фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що Ріккі Хаттон виступав з 1997 по 2012 рік. Британець за свою володів чемпіонським титулами у першій напівсередній та напівсередній вагових категоріях.

Востаннє Хаттон бився у 2012 році проти В'ячеслава Сенченка. Український боксер у тому поєдинку нокаутував легендарного британця. Відзначимо, Ріккі хотів повернутися у професійний ринг у грудні 2025 року.

Що відомо про смерть Хаттона?