В воскресенье, 14 сентября, боксерское сообщество понесло невосполнимую утрату. Умер известный британский экс-чемпион мира Рикки Хаттон.

Александр Усик высказался о смерти Рикки Хаттона. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на официальную страницу в инстаграм украинского боксера.

Как Усик отреагировал на смерть Хаттона?

Александр Усик в своем инстаграме лаконично отреагировал на смерть Рикки Хаттона. Украинский боксер опубликовал сообщение в сторис с новостью о трагическом событии, оставив короткую подпись.

Покойся с миром, легенда,

– написал Усик.

Усик отреагировал на смерть Хаттона / Фото из инстаграма боксера

Напомним, что Рикки Хаттон выступал с 1997 по 2012 год. Британец за свою владел чемпионским титулами в первой полусредней и полусредней весовых категориях.

Последний раз Хаттон дрался в 2012 году против Вячеслава Сенченко. Украинский боксер в том поединке нокаутировал легендарного британца. Отметим, Рикки хотел вернуться на профессиональный ринг в декабре 2025 года.

Что известно о смерти Хаттона?