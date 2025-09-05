Тедди Атлас поделился мыслями относительно Александра Усика. В частности, легендарный тренер объяснил, почему "Королю хевивейта" стоит завершить карьеру, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

Читайте также Дюбуа перечислил боксеров, которые превзошли Усика: его выбор шокирует

Почему Усик должен покинуть бокс?

Бывший тренер Майка Тайсона считает, что Александр Усик должен завершить карьеру. По его мнению, абсолютный чемпион мира достиг всего в боксе, поэтому больше не должен рисковать своим здоровьем.

Тедди Атлас отметил, что на своем веку видел немало печальных финалов. Легендарный тренер не хочет, чтобы Александр Усик оказался среди других боксеров, которые завершили карьеру поражением.

Видел слишком много печальных историй. Я видел (финал – 24 канал) Мухаммеда Али. Видел других ребят, менее известных, но не менее болезненно было на это смотреть.Я хочу счастливого финала этой великой истории – истории Усика, которая вдохновила столько людей далеко за пределами бокса. Вот чего я хочу,

– сказал Атлас.

Тедди Атлас также заметил, что не требует, чтобы Александр Усик завершил карьеру, ведь украинский боксер в определенном смысле до сих пор находится на пике. Однако, по словам тренера, бокс – это самый жестокий спорт в мире.

Что говорят об Усике?