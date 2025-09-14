Александр Усик высказался о смерти Рикки Хаттона. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на официальную страницу в инстаграм украинского боксера.
Как Усик отреагировал на смерть Хаттона?
Александр Усик в своем инстаграме лаконично отреагировал на смерть Рикки Хаттона. Украинский боксер опубликовал сообщение в сторис с новостью о трагическом событии, оставив короткую подпись.
Покойся с миром, легенда,
– написал Усик.
Усик отреагировал на смерть Хаттона / Фото из инстаграма боксера
Напомним, что Рикки Хаттон выступал с 1997 по 2012 год. Британец за свою владел чемпионским титулами в первой полусредней и полусредней весовых категориях.
Последний раз Хаттон дрался в 2012 году против Вячеслава Сенченко. Украинский боксер в том поединке нокаутировал легендарного британца. Отметим, Рикки хотел вернуться на профессиональный ринг в декабре 2025 года.
Что известно о смерти Хаттона?
Рикки Хаттона нашли мертвым в его частном особняке в Манчестере, Англия.
Причины трагического события неизвестны. Полиция сообщила, что смерть 46-летней легенды бокса не является насильственной и подозрительной.
Известно, что у Рикки Хаттона были проблемы с наркотической зависимостью и психическим здоровьем. Экс-чемпион мира пытался покончить жизнь самоубийством и ссорился с семьей, но впоследствии решил свои проблемы и примирился с семьей.