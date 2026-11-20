Adv

Чемпіон Zuffa та The Ring Опетая відмовився від бою з Вайлдером, запланованого на 11 грудня в андеркарді вечора Ф'юрі – Джошуа. Причиною назвали травму руки, однак Бредлі засумнівався в цій версії, про що розповів на своєму ютуб-каналі.

Як повернення Усика у крузервейт вплинуло на бокс

На думку експерта, команда австралійця зрозуміла, що ризикувати в надважкій вазі більше немає сенсу, адже головні бої та великі гроші тепер зосереджуються в крузервейті через повернення Усика.

Вони зрозуміли, що Бенавідес насправді збирається спробувати домовитися про бій з Усиком. З Усиком, чуваки! Усик спускається у крузервейт. Тож немає сенсу підійматися в надважку, коли всі справді великі бої та найсерйозніші протистояння будуть у важкій вазі. Для мене це логічно– заявив Бредлі.

Ексчемпіон світу закликав Опетаю не гаяти часу та вимагати поєдинку з володарем поясів WBA та WBO Бенавідесом до того, як у справу вступить український чемпіон.

Джей, брате, тобі треба отримати бій із Бенавідесом раніше, ніж він зустрінеться з Усиком. Тобі потрібно робити все, щоб вийти саме на цей поєдинок. Ти маєш кричати: "Я хочу бій з Бенавідесом!" Бо, наскільки я пам'ятаю, я не бачив, щоб Усик виходив на ринг і кидав тобі виклик– сказав він.

Бредлі також додав, що бій із непередбачуваним нокаутером Вайлдером був занадто ризикованим кроком для Опетаї, а в історію з травмою руки він повірить лише тоді, коли побачить медичні докази.

Ситуація у дивізіоні

Кілька тижнів тому Усик заявив про намір повернутися у важку вагову категорію заради поєдинку з Бенавідесом, який уже 5 грудня проведе об'єднавчий бій за три чемпіонські титули проти володаря поясу WBC Міхала Чесляка.

Тим часом Опетая свій останній поєдинок провів у вересні, здобувши перемогу технічним нокаутом над Ноелем Мікаеляном.

Раніше інсайдер Ден Рафаель повідомляв, що австралієць відмовився від бою з Вайлдером через фінансові розбіжності.