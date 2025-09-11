Нещодавно відбувся турнір UFC Fight Night у Парижі. У головному поєдинку Нассурдін Імавов бився проти Кайо Борральйо та переміг одностайним рішенням суддів.

Перед головним боєм Роберт Бричек бився із Бредом Таваресом. Після поєдинку польський боєць ММА видав промову, яка завірусилася у соціальних мережах, повідомляє 24 канал.

Що сказав Бричек після бою?

Роберт Бричек переміг Бреда Тавареса, відправивши його у нокаут у третьому раунді бою. Після перемоги польський боєць дав інтерв'ю, яке зібрало понад 800 тисяч переглядів.

Вочевидь Бричек після бою з Таваресом мав наміри сказати мотиваційні слова. Проте володіння англійською мовою підвело спортсмена, який у результаті потрапив у кумедну ситуацію.

Ніколи не вірте в себе та здавайтеся,

– сказав Бричек.

Інтерв'ю Бричека після бою з Таваресом: дивіться відео

Хто такий Бричек?