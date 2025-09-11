Укр Рус
11 сентября, 07:12
2

"Не верьте в себя": боец UFC выдал забавную речь, которая разорвала соцсети

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Роберт Бричек победил Брэда Тавареса, отправив его в нокаут в третьем раунде боя.
  • Речь Бричека после боя стала вирусной из-за комической ошибки спортсмена.

Недавно состоялся турнир UFC Fight Night в Париже. В главном поединке Нассурдин Имавов дрался против Кайо Борральо и победил единогласным решением судей.

Перед главным боем Роберт Бричек дрался с Брэдом Таваресом. После поединка польский боец ММА выдал речь, которая завирусилась в социальных сетях, сообщает 24 канал.

Что сказал Бричек после боя?

Роберт Брычек победил Брэда Тавареса, отправив его в нокаут в третьем раунде боя. После победы польский боец дал интервью, которое собрало более 800 тысяч просмотров.

Очевидно Брычек после боя с Таваресом намеревался сказать мотивационные слова. Однако владение английским языком подвело спортсмена, который в результате попал в забавную ситуацию.

Никогда не верьте в себя и сдавайтесь,
– сказал Бричек.

Интервью Брычека после боя с Таваресом: смотрите видео

Кто такой Брычек?

  • Польский боец ММА Роберт Брычек дебютировал в UFC в феврале 2024 года.

  • Представитель Польши в дебютном поединке проиграл украинцу Игорю Потере единогласным решением судей.

  • Всего Роберт Брычек провел два поединка в UFC – 1 победа и 1 поражение.