"Не верьте в себя": боец UFC выдал забавную речь, которая разорвала соцсети
- Роберт Бричек победил Брэда Тавареса, отправив его в нокаут в третьем раунде боя.
- Речь Бричека после боя стала вирусной из-за комической ошибки спортсмена.
Недавно состоялся турнир UFC Fight Night в Париже. В главном поединке Нассурдин Имавов дрался против Кайо Борральо и победил единогласным решением судей.
Перед главным боем Роберт Бричек дрался с Брэдом Таваресом. После поединка польский боец ММА выдал речь, которая завирусилась в социальных сетях, сообщает 24 канал.
Читайте также Встранский боец ММА уничтожил соперника на турнире от UFC: брутальное видео
Что сказал Бричек после боя?
Роберт Брычек победил Брэда Тавареса, отправив его в нокаут в третьем раунде боя. После победы польский боец дал интервью, которое собрало более 800 тысяч просмотров.
Очевидно Брычек после боя с Таваресом намеревался сказать мотивационные слова. Однако владение английским языком подвело спортсмена, который в результате попал в забавную ситуацию.
Никогда не верьте в себя и сдавайтесь,
– сказал Бричек.
Интервью Брычека после боя с Таваресом: смотрите видео
Кто такой Брычек?
Польский боец ММА Роберт Брычек дебютировал в UFC в феврале 2024 года.
Представитель Польши в дебютном поединке проиграл украинцу Игорю Потере единогласным решением судей.
Всего Роберт Брычек провел два поединка в UFC – 1 победа и 1 поражение.