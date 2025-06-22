У суботу, 21 червня, відбувся бій між Цотне Рогавою та Віталієм Стальченко. Українські боксери зустрілись на шляху до 1/4 фіналу Гран-прі WBC, повідомляє 24 канал.

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Результат бою Рогава – Стальченко

Цотне Рогава зустрівся з Віталієм Стальченко у 1/8 фіналу Гран-прі WBC у Саудівській Аравії. Бій українських боксерів відбувся у надважкій ваговій категорії.

Обидва боксери показали чудовий стартовий раунд. Стальченко відмінно працював ногами, а Рогава частіше пробивав по корпусу суперника.

Згодом Цотне Рогава почав працювати більше агресивно, викидуючи якомога більше ударів. Віталій Стальченко не зміг зламати хід поєдинку, продовживши битись під диктовку опонента.

У результаті бій завершився перемогою Цотне Рогави одноголосним рішенням суддів – 60:54, 58-56. 58-56. Віталій Стальченко завершив виступи на турнірі.

До слова. Цотне Рогава здобув 12 перемогу у професійному ринзі. Український боксер продовжив серію без поразок.

Нагадаємо, що у чвертьфінал Гран-прі WBC пробились інші українські боксери. У наступному раунді турніру також виступатимуть Дмитро Рибалко та Артем Фролов.