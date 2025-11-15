Немецкий боксер признался, как он вдохновлялся братьями Кличко. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Как Кабаел вдохновлялся Кличко?

Агит Кабаел недавно провел пресс-конференцию относительно следующего поединка. На нее пришло много людей, на что боксер ответил, что в Германию наконец возвращается большой бокс.

Немец также подчеркнул, что раньше в его стране дрались только Кличко. Он признался, что когда-то ходил на бои украинских боксеров и мечтал о том, что однажды окажется в ринге.

Так, на 100 процентов, брат. На 100 процентов. Это была моя мечта. Но это все идет от Бога. Он мне это дал, и я очень рад,

– рассказал Кабаел.

Ранее Кабаел отказался от боя с Владимиром Кличко, пишет talkSPORT. Он заявил, что сейчас для него важнее спортивная карьера, чем огромные деньги, которые предлагали за бой с украинцем.

Что известно о Кабаэле?