Уничтожил китайского гиганта: непобежденный немец хочет драться с Усиком за титул чемпиона мира

Агит Кабаел дрался против Чжана Чжилея 22 февраля в рамках вечера бокса в Эр-Рияде. Боксеры соревновались за титул временного чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе.

Непобежденный немец первым оказался в нокдауне, но впоследствии отправил спать китайского гиганта. Бой завершился досрочно в шестом раунде. Агит Кабаел продолжил серию без поражений.

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Кабаел очертил планы на следующие бои

Агит Кабаел в зрелищном поединке завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC в хевивейте. Немецкий боксер получил пояс лично из рук Александра Усика.

Непобежденный супертяжеловес прокомментировал свою фантастическую победу над Чжаном Чжилеем, сообщает 24 канал со ссылкой DAZN Boxing.

Так мы его остановили. Мы готовились к этому. Бой был тяжелым, тренировочный лагерь был тяжелым. Я счастлив сказал,

– сказал Кабаел.

Также Агит высказался относительно боя против Александра Усика. Ведь украинский чемпион является полноценным обладателем титула WBC.

Я не знаю. Пусть болельщики решат. Когда они скажут, что Кабаел готов к Усику, то я буду готов,

– высказался Агит.

Немецкий супертяж ответил на вопрос, готов ли он к поединку с Александром Усиком. Со слов Кабаела, он будет драться с кем угодно, ведь это его дело.

Агит Кабаел за свою карьеру провел немало поединков. Победа над китайским гигантом Чжаном Чжилеем стала 26 для непобежденного немецкого боксера.