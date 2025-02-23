Непереможений німець першим опинився у нокдауні, але згодом відправив спати китайського гіганта. Бій завершився достроково у шостому раунді. Агіт Кабаєл продовжив серію без поразок.

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Кабаєл окреслив плани на наступні бої

Агіт Кабаєл у видовищному поєдинку виборов титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті. Німецький боксер отримав пояс особисто з рук Олександра Усика.

Непереможений супертяж прокоментував свою фантастичну перемогу над Чжаном Чжилеєм, повідомляє 24 канал із посиланням DAZN Boxing.

Так ми його зупинили. Ми готувалися до цього. Бій був важким, тренувальний табір був важким. Я щасливий сказав,

– сказав Кабаєл.

Також Агіт висловився щодо бою проти Олександра Усика. Адже український чемпіон є повноцінним володарем титулу WBC.

Я не знаю. Нехай вболівальники вирішать. Коли вони скажуть, що Кабаєл готовий до Усика, то я буду готовий,

– висловився Агіт.

Німецький супертяж відповів на питання, чи він готовий до поєдинку з Олександром Усиком. Зі слів Кабаєла, він битиметься будь з ким, адже це його справа.

Агіт Кабаєл за свою кар'єру провів чимало поєдинків. Звитяга над китайським гігантом Чжаном Чжилеєм стала 26 для непереможеного німецького боксера.