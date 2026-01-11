Кабаел требует провести титульный бой против Усика

В субботу, 10 января, в немецком городе Обергаузен состоялся большой вечер бокса. Боксерское событие возглавил бой Агита Кабаела против Дамиана Кныбы.

На кону стоял титул временного чемпиона мира по версии WBC в хевивейте, которым владеет на момент боя Агит Кабаел. Немец оформил очередную досрочную победу над Дамианом Кныбом уже в третьем раунде. После чего Кабаел заговорил о своих чемпионских планах, передает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Что сказал Кабаел после победы над Кныбой?

После победного боя Кабаел спросил у зрителей, с кем он должен драться следующим. Трибуны в унисон сказали фамилию Александра Усика.

Я так долго ждал этот титульный бой. Я побил трех монстров на шоу Riyadh Season. Дайте мне бой за титул чемпиона мира. Я готов,

– заявил Агит.

После чего менеджер немецкого бкосера Спенсер Браун предположил, что поединок против Усика, если он состоится, может принять Германия.

Кабаел может отказаться от титула?

Менеджер Кабаэла откровенно рассказал в комментарии BoxNation, что его клиент может отказаться от временного титула ради другого поединка.

"К сожалению, Агит хочет двигаться дальше, он намерен завоевать полноценный титул. Возможно, нам придется отказаться от титула WBC. Он хочет бороться за титул чемпиона мира, как и все", – сказал Браун.

WBC хочет санкционировать бой Кабаел – Усик?