Однако Усик еще владеет титулами WBC, WBA и IBF. Фрэнк Уоррен высказался о ситуации вокруг чемпионских поясов украинского боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на The Stomping Ground.
Что Уоррен сказал о титулах Усика?
Промоутер отметил, что Усик провел только один бой, что затормозило другие топовые титульные поединки, ведь он владеет всеми поясам. Однако уже в следующем году он должен будет проводить защиты.
Если он этого не сделает, то будет вынужден отказаться от титулов,
– сказал Уоррен.
Ранее в команде Усика назвали сенсационного боксера, с которым может подраться "Король хевивейта". Он является главным претедентом на чемпионский титул WBC.
С кем может подраться с Усиком?
По информации WBN, Сергей Лапин рассказал, что Усик может подраться против Агита Кабаэла.
"Усик будет драться с тем, с кем захочет, и тогда, когда захочет – он это заслужил. Конечно, в рамках правил санкционирующих организаций. Бой с Агитом Кабаелем – один из возможных вариантов, но окончательное решение остается за нами", – сказал Лапин.
Напомним, что Усик определился со следующим соперником. Украинский боксер бросил вызов Деонтею Уайлдеру.
Что известно о бое Усик – Уайлдера?
Уайлдер рассказал, что переговоры между командами по организации поединка продолжаются. Американский боксер признался, что он в восторге от того, что может подраться с Усиком.
Ожидается, что бой состоится в первой половине 2026 года. Среди возможных мест проведения поединка – США или Саудовская Аравия.
Напомним, что Усик попросил добровольную защиту титула WBC в бою против Уайлдера. Организация предоставила разрешение украинскому боксеру.