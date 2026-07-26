"Остановился – ты мертв": Усик оценил боксера, с которым отказался драться

Александр Усик 25 июля посетил бой Энтони Джошуа против Кристиана Пренги, который завершился победой британца. Во время шоу украинец поделился своими мыслями о потенциальном поединке между чемпионом WBC Агитом Кабаелом и обладателем титула WBO Даниэлем Дюбуа.

В комментарии DAZN Boxing Усик заявил, что в этом противостоянии всё же отдаёт предпочтение до сих пор непобедимому Кабаелу. Ранее Александр отказался от обязательного боя с немцем и отказался от всех чемпионских титулов.

Усик оценил уровень Кабала

Украинец отметил, что видел несколько боев немца и заметил, что Агит хорошо работает по корпусу.

Он двигается не то чтобы быстро, но защищается и бьет корпус,

– сказал Усик.

Александр вспомнил бой Кабала против Чжана Чжиллея, который немец выиграл в начале 2025 года. В преддверии противостояния украинец предупреждал китайского боксера, чтобы тот следил за своим корпусом. Чжан пропустил по корпусу, в результате чего проиграл бой в шестом раунде.

"Кабаэл как боксер постоянно давит, против него ты должен постоянно двигаться. Работать джебом и постоянно маневрировать. Остановился – ты мертв", – резюмировал Усик.

Кабаел может сражаться против Кличко

Напомним, благодаря отказу Усика от титула WBC чемпионский пояс перешел к 33-летнему Кабаеллу, который после победы над Чжиллеем имел статус "временного" чемпиона мира.

Официально Кабаел пока не получил следующего соперника, однако его менеджер Спенсер Браун намекнул, что им может быть Владимир Кличко, завершивший карьеру в 2017 году.

Что интересно, эксменеджер украинского боксера Берндт Бенте считает, что такой поединок является единственным реалистичным вариантом возвращения 50-летнего Кличко.