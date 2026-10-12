Новый чемпион мира по боксу сделал откровенное признание после того, что сделал Усик

34-летний Агит Кабаел стал полноправным чемпионом мира по версии WBC в июне, после того как Александр Усик освободил титульные пояса. До этого немецкий боксер имел статус временного чемпиона этой организации.

Он признался, что сможет в полной мере почувствовать себя чемпионом только после первой успешной защиты титула. Об этом Кабаел рассказал в интервью изданию The Ring.

Кабаел признался, когда почувствует себя чемпионом мира

Несмотря на обретение заветного статуса, боксер признался, что пока не чувствует себя полноценным чемпионом мира. По его словам, это может измениться после ближайшего поединка.

Возможно, после этого боя я это почувствую. Усик отказался от всех своих поясов, и это мой первый бой после этого. После поединка я буду чувствовать себя прекрасно. Вы видите, что происходит в супертяжелом весе: всех временных чемпионов повысили в статусе после того, как Усик отказался от своих поясов. Поэтому думаю, после этого боя я буду счастливее, чем сейчас,

– заявил Кабаел.

Когда следующий бой Кабаела

В субботу, 28 ноября, немец проведет первую защиту титула WBC в поединке против Нельсона Гисы. Бой состоится в Дюссельдорфе, на родине чемпиона.

Ранее Кабаел неоднократно выражал желание у встретиться на ринге с Усиком.

Немец стремился завоевать чемпионский титул в непосредственном противостоянии с украинцем, однако после освобождения поясов Усиком получил статус полноценного чемпиона без боя за вакантный титул.