"Затяну в глубокие воды": временный чемпион мира пригрозил Усику

Александр Усик дважды одолел Тайсона Фьюри в прошлом году и сел на трон хевивейта. Теперь почти каждый боксер хочет подраться с украинским чемпионом, чтобы занять его место на вершине.

Одним из претендентов на бой против Александра Усика является временный чемпион WBC Агит Кабаел. Немец намерен подраться с украинцем и даже пригрозил ему, сообщает 24 канал со ссылкой на Ringside24.

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Что сказал Кабаел

Агит Кабаел высказался относительно возможного боя против Александра Усика. Немецкий хевивейтер считает, что он сможет нанести проблемы украинскому чемпиону в очном противостоянии.

В частности, временный чемпион WBC отметил слабые места Короля хевивейта. По его мнению, именно это может поспособствовать его победе над Александром Усиком в потенциальном поединке.

Возможно, я не его самый страшный кошмар, но он, вероятно, будет иметь проблемы с моим стилем. Я затащу его в глубокие воды и посмотрю, умеет ли он плавать. Усику будет трудно защищаться от моих ударов по телу. Усик плохо воспринимает эти удары. Это еще было видно еще в любителях,

– сказал Кабаел.

Напомним, что в феврале 2025 года Агит Кабаел одолел китайского гиганта Чжана Чжилея. После победы немец получил пояс временного чемпиона мира WBC лично из рук Александра Усика.

Ранее Вячеслав Сенченко назвал победителя боя Усик – Паркер. По его мнению, новозеландец может создать проблемы, хотя Александр является фаворитом поединка.