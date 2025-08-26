Айк Ибеабучи недавно впервые за 16 лет провел бой в профессиональном ринге. Нигерийский боксер вернулся в профи громкой победой над земляком Идрисой Афинни.

52-летний Ибеабучи после боя заявил, что пришел забрать титулы украинского чемпиона Александра Усика. 24 канал рассказывает, что известно о звезде бокса 90-х годов, который пригрозил "Королю хевивейта" из Украины.

Кто такой Айк Ибеабучи?

Айк Ибеабучи родился 2 февраля 1973 года в Исуочи, Нигерия. Его жизнь была полна не только победами на ринге, но и сплошной драмой. Первый поединок в профи он провел в 1994 году.

В 1997 году Ибеабучи смог остановить Дэвида Туа, а через два года победил будущего чемпиона мира Криса Верда. По версии BoxRec, нигерийский боксер занимал восьмое место в топе лучших супертяжей.

Отметим, что Айк Ибеабучи в 1997 году единогласным решением судей победил Мариона Уилсона. Тогда нигерийский боксер завоевал титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе.

За пять лет нигерийский боксер одержал 20 побед (15 – нокаутом) в 20 поединках в профессиональном ринге. Айка Ибеабучи считали настоящей угрозой для таких гигантов, как Майк Тайсон и Леннокс Льюис.

Какие проблемы с законом имел боксер?

Айк Ибеабучи в 1999 году вышел на пик своей карьеры, которая моментально разрушилась. Его последним поединком стал бой против Криса Берда, где нигерийский боксер нокаутировал звездного американца.

А уже 22 июля 1999 года Айка Ибеабучи был арестован полицией в Лас-Вегасе в местном отеле "Mirage". Нигерийского боксера обвинили в сексуальном насилии над 21-летней танцовщицей.

Известно, что девушка смогла сбежать из номера боксера. Сам Ибеабучи не признавал свою вину и заявлял, что получилось недоразумение. Впоследствии нигерийца отпустили под залог в 6 миллионов евро.

Однако Айка Ибеабучи повторно арестовали из-за жалоб других женщин. В 2001 году звезда бокса 1990-х годов признал свою вину и был осужден, проведя в тюрьме 16 лет.

В 2015 году Айка Ибеабучи поместили под пожизненную пробацию в Аризоне, но боксер нарушил условия, не сообщив о том, что сменил адрес и был снова заключен в 2016 году в Гилберте.

В 2020 году Айк Ибеабучи вышел на свободу после четырех лет заключения за нарушение условий пробации. Нигерийского боксера признали неподсудным из-за его биполярного расстройства.

Как Ибеабучи вернулся на ринг?

Айк Ибеабучи вернулся в бокс 23 августа 2025 года в столице Нигерии – Лагосе. Звезда бокса 1990-х годов досрочно одолел 40-летнего Идриса Афинни, нокаутировав его в третьем раунде поединка.

После поединка Айк Ибеабучи бросил вызов Александру Усику. Нигерийский боксер заявил о том, что он идет за чемпионскими поясами "Короля хевивейта".

Усик держит мои пояса теплыми. Они на время у него в аренде, и он не заплатил даннегельд. Его нельзя будет защитить,

– сказал Ибеабучи.

Айк Ибеабучи также планирует побить рекорд покойного Джорджа Формана. Звездный боксер ушедшей эпохи хочет стать самым возрастным чемпионом мира, который легенда бокса установил в возрасте 45 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что известно о Мозесе Итауме, которого сравнивают с Майком Тайсоном. Британского боксера также называют преемником Александра Усика в хевивейте.