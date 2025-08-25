"Динамит" впервые нарушил молчание после поражения от "Короля хевивейта". В частности, британский боксер рассказал о жизни после проигрыша нокаутом, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Что сказал Дюбуа?

Даниэль Дюбуа рассказал, чем занимался после поражения в реванше с Александром Усиком. Британский боксер признался, что он осмысливал то, что произошло в поединке, а также готовился к следующему году.

"Динамит" отметил, что у него большое будущее. Однако сейчас он использует время для размышлений.

Я встретился с одним из лучших боксеров в мире, да еще и с левшой. Да, я мог выступить лучше, но иногда так оно бывает. И я не чувствую себя подавленным или сломанным – мне просто нужно учиться, лучше узнать самого себя и развиваться,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что Даниэль Дюбуа досрочно уступил Александру Усику в реванше на "Уэмбли". Украинский чемпион в пятом раунде боя нокаутировал британского боксера.

