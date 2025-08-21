"Динамит" планирует реабилитироваться после поражения от "Короля хевивейта". В его команде назвали следующего соперника, с которым будет драться британец, сообщает 24 канал со ссылкой на SkySports.
Кто станет соперником Дюбуа после Усика?
Сэм Джонс высказался относительно следующего боя Даниэля Дюбуа после поражения от Александра Усика. Новый советник экс-чемпиона мира рассказал, с кем встретится его подопечный.
"Динамит" будет драться с талантливым британским боксером. Советник Дюбуа отметил, что соперником его подопечного станет Мозес Итаума, которого сравнивают с Майком Тайсоном.
Сто процентов, бой с Итаумой состоится. Даниэлю 27 лет. Мозес выглядит как феноменальный талант в свои 20. Эти ребята будут будущим,
– сказал Джонс.
Напомним, что Даниэль Дюбуа досрочно проиграл Александру Усику. Британский боксер оказался в нокауте в пятом раунде поединка на "Уэмбли" в Лондоне.
Ранее сообщалось о том, что Даниэль Дюбуа получил вызов на бой после поражения от Александра Усика. Известный супертяж хочет провести реванш с британским боксером.