"Динамит" планирует реабилитироваться после поражения от "Короля хевивейта". В его команде назвали следующего соперника, с которым будет драться британец, сообщает 24 канал со ссылкой на SkySports.

