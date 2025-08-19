"Динамит" подтвердил информацию, что его дороги с Доном Чарльзом разошлись. Даниэль Дюбуа поблагодарил наставника за совместную работу в течение последних 18 месяцев, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм британского боксера.
Подтвердил ли Дюбуа слухи о прекращении сотрудничества с Чарльзом?
Британец объяснил, почему решил сделать тренерские ротации в своей команде. Дюбуа анонсировал новую структуру своей команды, о которой вскоре все узнают.
Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить Дона Чарльзу и его команду за все время, усилия и упорный труд, которые они вложили в меня в течение последних 18 месяцев. Я искренне благодарен за все. Вместе с тем, я чувствую, что пришло время для изменений, нового подхода к следующему этапу моей карьеры, ведь я двигаюсь вперед, чтобы стать двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Вскоре я сделаю дополнительное заявление о новой структуре моей команды,
– написал Дюбуа.
Напомним, что британский журналист Деклан Уоррингтон сообщал, что Дюбуа начал сотрудничество с Тони Симсом, который привел Энтони Джошуа к его первому титулу чемпиона.
Еще раньше Даниэль попрощался с Кираном Фаррелом, который входил в тренерский штаб Чарльза.
Что предшествовало увольнению Чарльза?
- 19 июля Дюбуа провел реванш против Александра Усика. Перед этим боем было много громких заявлений от британца о предстоящей победе. Но это все осталось лишь на уровне слов.
- На лондонском "Уэмбли" Даниэль снова проиграл украинцу, но на этот раз был нокаутирован уже в 5-м раунде.
- Усик вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте и нанес третье поражение в карьере "Динамита".
- За спиной Дюбуа теперь 25 боев, в которых оформил 22 победы (21 – нокаутом) при 3-х поражениях. Кроме фиаско против Усика, Даниэль потерпел поражение от Джо Джойса (28 ноября 2020 года).