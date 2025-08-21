"Динаміт" планує реабілітуватись після поразки від "Короля хевівейту". У його команді назвали наступного суперника, з яким битиметься британець, повідомляє 24 канал із посиланням на SkySports.
Хто стане суперником Дюбуа після Усика?
Сем Джонс висловився стосовно наступного бою Даніеля Дюбуа після поразки від Олександра Усика. Новий радник ексчемпіона світу розповів, з ким зустрінеться його підопічний.
"Динаміт" битиметься з талановитим британським боксером. Радник Дюбуа наголосив, що суперником його підопічного стане Мозес Ітаума, якого порівнюють з Майком Тайсоном.
Сто відсотків, бій з Ітаумою відбудеться. Даніелю 27 років. Мозес виглядає як феноменальний талант у свої 20. Ці хлопці будуть майбутнім,
– сказав Джонс.
Нагадаємо, що Даніель Дюбуа достроково програв Олександру Усику. Британський боксер опинився у нокауті у п'ятому раунді поєдинку на "Вемблі" у Лондоні.
Раніше повідомляли про те, що Даніель Дюбуа отримав виклик на бій після поразки від Олександра Усика. Відомий супертяж хоче провести реванш з британським боксером.