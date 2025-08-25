"Динаміт" вперше порушив мовчання після поразки від "Короля хевівейт". Зокрема, британський боксер розповів про життя після програшу нокаутом, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Що сказав Дюбуа?

Даніель Дюбуа розповів, чим займався після поразки у реванші з Олександром Усиком. Британський боксер зізнався, що він осмилював те, що сталось у поєдинку, а також готувався до наступного року.

"Динаміт" наголосив, що у нього велике майбутнє. Проте зараз він використовує час для роздумів.

Я зустрівся з одним із найкращих боксерів у світі, та ще й з шульгою. Так, я міг виступити краще, але іноді так воно буває. І я не почуваюся пригніченим чи зламаним – мені просто потрібно вчитися, краще пізнати самого себе й розвиватися,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа достроково поступився Олександру Усику у реванші на "Вемблі". Український чемпіон у п'ятому раунді бою нокаутував британського боксера.

