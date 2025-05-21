Известен спарринг-партнер, который помогает Дюбуа готовиться к реваншу с Усиком
- Даниэль Дюбуа готовится к реваншу с Александром Усиком, который состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли".
- Спарринг-партнером Дюбуа является 21-летний британский боксер Айзек Окох, который имеет 24 победы на любительском уровне.
- Дюбуа стремится взять реванш за поражение техническим нокаутом в 2023 году и имеет двойную мотивацию из-за спорного момента в предыдущем бою.
Уже 19 июля 2025 года Даниэль Дюбуа сойдется в реванше с Александром Усиком. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте примет лондонский стадион "Уэмбли".
Стало известно, кто помогает Даниэлю Дюбуа готовиться к реваншу. Молодой британский боксер Айзек Окох выложил совместное фото с "Динамитом" на своей странице в инстаграме, пишет 24 Канал.
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Кто спарринг-партнер Дюбуа
Окох коротко подписал фото.
Раунды с чемпионом,
– написал Айзек.
Окох спаррингует из Дюбуа / Скриншот из инстаграмма Айзека
Кто такой Айзек Окох
21-летний британский боксер, который на любительском уровне одержал 24 побед (один нокаут) и потерпел 7-ми поражений. Айзек является участником сборной Великобритании.
Напомним, что Дюбуа имеет двойную мотивацию в предстоящем бою. Даниэль хочет взять реванш у Александра Усика за поражение техническим нокаутом в 9-м раунде в августе 2023-го. Тогда британец еще и ударил украинца ниже пояса по ходу 5-го раунда. Хотя "Динамит" и его команда до сих пор уверены, что Усик просто симулировал в том моменте, а удар был по всем боксерским правилам.