Стало відомо, хто допомагає Даніелю Дюбуа готуватись до реваншу. Молодий британський боксер Айзек Окох виклав спільне фото із "Динамітом" на своїй сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал.

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Хто спаринг-партнер Дюбуа

Окох коротко підписав фото.

Раунди із чемпіоном,

– написав Айзек.



Окох спарингує із Дюбуа / Скриншот із інстаграму Айзека

Хто такий Айзек Окох 21-річний британський боксер, який на аматорському рівні здобув 24 перемог (один нокаут) та зазнав 7-ми поразок. Айзек є учасником збірної Великої Британії.

Нагадаємо, що Дюбуа має подвійну мотивацію у майбутньому бою. Даніель хоче взяти реванш в Олександра Усика за поразку технічним нокаутом у 9-му раунді у серпні 2023-го. Тоді британець ще й вдарив українця нижче пояса по ходу 5-го раунду. Хоча "Динаміт" та його команда досі впевнені, що Усик просто симулював у тому моменті, а удар був за усіма боксерськими правилами.