На кону мегафайту стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Хорватський боксер Філіп Хргович поповнив список тих, хто дав свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа, пише 24 Канал із посиланням на Ringside24.

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Прогноз Хрговича

Хорват впевнений, що Даніель зробив висновки після поразки технічним нокаутом у 9-му раунді першого бою проти непереможного українця.

Це фантастичний бій. Дюбуа дещо навчився з часу свого першого бою з Усиком, тому це все ще дуже інтригуючий бій, але Усик зараз – важкий суперник, проти якого важко робити ставки,

– сказав Хргович.

Нагадаємо, що перший бій Усика проти Дюбуа відбувся у серпні 2023-го у польському місті Вроцлав. У тому поєдинку "Динаміт" пробив нижче пояса Олександру у 5-му раунді.

До слова, Дюбуа – не чужий боксер для Хрговича. Філіп бився із Даніелем 1 червня минулого року, коли у 8-му раунді достроково програв британцю. Зустріч прийняла столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Це був другий бій для Дюбуа після поразки від Усика.

Саме Дюбуа завдав наразі єдиної поразки у професійній кар'єрі Філіпа Хрговича. За спиною хорвата 18 перемог (14 – нокаутом) у 19-ти боях.