Звездный боец UFC сенсационно бросил вызов Усику

Александр Усик продолжает быть в центре внимания. Теперь настала очередь звездных бойцов смешанных единоборств бросать вызовы непобедимому украинскому боксеру.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра шокировал всех своим заявлением. 37-летний бразильский боец посягнул на бой с чемпионом мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком, информирует 24 Канал со ссылкой на Championship Rounds.

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Усик получил еще один вызов

Перейра уверен, что имел бы хороший вид в одном ринге с непобедимым украинцем.

Я чемпион, поэтому хочу драться с чемпионом – с Усиком. Я чувствую, что могу действительно хорошо справиться. Люди говорят о боксе. Бокс – один из моих самых сильных навыков,

– заявил Перейра.

Справка. Алекс Перейра – бывший кикбоксер и экс-чемпион UFC в среднем весе. С сентября 2021-го бразилец подписал контракт с UFC.

29 июня 2024 года Алекс Перейра встречался с Иржи Прохазкой в рамках турнира UFC 303 Перейра. Бразилец одержал победу техническим нокаутом во 2-м раунде. Перейра защитил титул чемпиона в полутяжелом весе. Это была вторая победа подряд Перейры над Прохазкой.

Напомним, что Усик дважды победил Тайсона Фьюри в 2024-м году. Теперь украинец ждет боя Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера, который запланирован на 22 февраля в ЕР-Рияде. Дюбуа будет защити свой титул чемпиона мира по версии IBF. В случае победы Даниэль, который уже бросил вызов украинцу, сможет претендовать на реванш с Александром.