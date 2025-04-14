Экс-чемпион UFC оценил возможность проведения битвы с Усиком: были ли уже переговоры

Бывший чемпион UFC Алекс Перейра в очередной раз высказался относительно возможного боя против Александра Усика. Звездный боец в очередной раз подтвердил свое желание выйти в ринг против непобедимого до сих пор украинского боксера.

Алекс Перейра рассказал, с кем и где хотел бы провести свой следующий поединок. Бразильский боец смешанных единоборств заверил, что пока не вел никаких переговоров с командой Александра Усика или другими бойцами, информирует 24 Канал со ссылкой на BJPenn.

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Перейра желает битвы с Усиком

Экс-чемпион UFC добавил, что хотел бы сменить весовую категорию или перейти в бокс.

Если бы я мог выбрать, то мой следующий бой был бы в тяжелом весе UFC или против Александра Усика в боксе. Никаких переговоров о бое с Усиком не было. Как и с Джоном Джонсом или Томом Аспиналлом Но мой выбор был бы другим – перешел бы в супертяжелый вес в UFC или бокс. Я хотел подняться. Мой следующий бой должен был бы быть супертитульным поединком,

– заявил Перейра.

Ранее Алекс заявлял, что бой против Усика может состояться только после его реванша с Магомедом Анкалаевым, которому он проиграл в ночь на 9 марта. Бразилец потерял чемпионский пояс, проиграв по единогласному решению судей в рамках турнира UFC 313 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Интересно, что президент UFC Дэйна Уайт "против" таких переходов бойцов смешанных единоборств в бокс.

В то же время команда Усика заговорила о возможности проведения боя в октагоне против скандального блогера Джейка Пола.