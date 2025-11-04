Укр Рус
Fight News 24 Новости бокса Непереможений боксер захищатиме титул WBC в український битві: коли бій
4 ноября, 23:13
2

Непобежденный боксер будет защищать титул WBC в украинский битве: когда бой

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Александр Грицив будет защищать титул WBC Francophone в бриджервейте во Львове.
  • Грицив последний раз боролся в сентябре, победив чешского бойца Пейсара.

Александр Грицив уже совсем скоро вернется в профессиональный ринг. Украинский боксер будет защищать титул WBC Francophone в бриджервейте.

Грицев встретится в битве с другим украинским боксером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на K.O. Promotions.

Читайте также Он засцит, – Беринчик предположил, согласились бы Усик и Кличко подраться на голых кулаках

С кем будет драться Грыцив?

Александр Грицив встретится в титульном бою с Сергеем Радченко. Поединок состоится во Львове.

Напомним, что Грицив последний раз дрался в сентябре этого года. Украинский боксер нокаутировал чешского бойца Пейсара в первом раунде боя на благотворительном вечере в Шептицком.

Тогда как Радченко уступил в своем прошлом поединке. Он проиграл Кевину Лерени в бою за титул WBC в бриджервейте.

В интервью LuckyPunch Сергей Радченко бросил вызов Александр Усику. Боксер отметил, что это был бы самый интересный поединок для него.

Что известно о Грициве и Радченко?

  • Александр Грицив провел за свою карьеру 10 поединков в профессиональном ринге. На его счету 10 побед, из них 6 завершились досрочно.

  • Сергей Радченко в профи-ринге провел 19 поединков. В активе боксера 11 побед и 8 поражений.

  • Радченко попробовал свои силы в медиафутболе. Сергей сыграл за команду Маэстро в Украинской футбольной медиализе.