Непереможений боксер захищатиме титул WBC в український битві: коли бій

Олександр Гриців вже зовсім скоро повернеться у професійний ринг. Український боксер захищатиме титул WBC Francophone у бріджервейті.

Гриців зустрінеться у битві з іншим українським боксером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на K.O. Promotions.

З ким буде битися Гриців?

Олександр Гриців зустрінеться у титульному бою з Сергієм Радченком. Поєдинок відбудеться у Львові.

Нагадаємо, що Гриців востаннє бився у вересні цього року. Український боксер нокаутував чеського бійця Пейсара у першому раунді бою на благодійному вечорі у Шептицькому.

Тоді як Радченко поступився у своєму минулому поєдинку. Він програв Кевіну Лерені у бою за титул WBC у бріджервейті.

В інтерв'ю LuckyPunch Сергій Радченко кинув виклик Олександр Усику. Боксер наголосив, що це був би найцікавіший поєдинок для нього.

Що відомо про Гриціва та Радченка?