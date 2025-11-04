Непереможений боксер захищатиме титул WBC в український битві: коли бій
- Олександр Гриців захищатиме титул WBC Francophone у бріджервейті у Львові.
- Гриців востаннє боровся у вересні, перемігши чеського бійця Пейсара.
Олександр Гриців вже зовсім скоро повернеться у професійний ринг. Український боксер захищатиме титул WBC Francophone у бріджервейті.
Гриців зустрінеться у битві з іншим українським боксером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на K.O. Promotions.
З ким буде битися Гриців?
Олександр Гриців зустрінеться у титульному бою з Сергієм Радченком. Поєдинок відбудеться у Львові.
Нагадаємо, що Гриців востаннє бився у вересні цього року. Український боксер нокаутував чеського бійця Пейсара у першому раунді бою на благодійному вечорі у Шептицькому.
Тоді як Радченко поступився у своєму минулому поєдинку. Він програв Кевіну Лерені у бою за титул WBC у бріджервейті.
В інтерв'ю LuckyPunch Сергій Радченко кинув виклик Олександр Усику. Боксер наголосив, що це був би найцікавіший поєдинок для нього.
Що відомо про Гриціва та Радченка?
Олександр Гриців провів за свою кар'єру 10 поєдинків у професійному ринзі. На його рахунку 10 перемог, з них 6 завершились достроково.
Сергій Радченко у профі-ринзі провів 19 поєдинків. В активі боксера 11 перемог та 8 поразок.
Радченко спробував свої сили у медіафутболі. Сергій зіграв за команду Маестро в Українській футбольній медіалізі.