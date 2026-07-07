История боксера, прославившего Украину еще до Кличко

Александр Гуров стал первым украинцем, завоевавшим титул чемпиона Европы по профессиональному боксу. Это произошло в 1995 году, за год до победы Владимира Кличко на Олимпиаде в Атланте.

Александр Гуров родился в 1971 году в Мариуполе. В этом материале "24 Канал" вспомнит его биографию и историю первой большой победы Украины в боксе.

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Какой была карьера Александра Гурова?

Александр Гуров занимался боксом с 12 лет. Он побеждал еще в Кубке СССР 1990 года, а также завоевывал звание чемпиона Украины в 1992 и 1993 годах. В 1993 году он провел первый профессиональный бой. С тех пор его рекорд выглядит так: 48 боев, 41 победа, из которых 36 нокаутом, 6 поражений и 1 ничья.

Он – первый украинец, который мог стать чемпионом мира. В феврале 1997 года он вышел на ринг против чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе, американца Нейта Миллера. Однако украинец уступил сопернику.

Какой была первая крупная победа украинского бокса?

За 2 года до боя против Миллера, 17 января 1995 года Гуров провел поединок против лидера дивизиона первого тяжелого веса – Норберта Экаси. Он на тот момент не потерпел ни одного поражения в своей карьере и был лидером рейтинга WBC.

Стоит отметить, что украинец случайно стал участником этого боя. Соперник Экасси получил травму, и Гуров согласился выйти на ринг за 2,5 тысячи, что было небольшим боксерским гонораром даже тогда, 31 год назад.

С первых секунд на ринге начался настоящий махач, что было стихией украинского боксера. Уже в первом раунде Гуров дважды отправил соперника в нокдаун. А уже на 78-й секунде рефери остановил бой, потому что украинец просто избивал беззащитного Экасси.

С кем из известных боксеров встречался Гуров?

В 2003 году Гуров получил второй шанс стать чемпионом мира по версии WBA, но техническим нокаутом в 8-м раунде украинец уступил французу Жану-Марку Мормеку. В боях за титул чемпиона Европы Гуров побеждал братьев Торстена и Рудигера Маема из Германии.

Также в 2005 году он еще раз боролся за титул чемпиона континента. Его соперником был молодой Дэвид Хэй, который тогда только начинал свою карьеру. Впрочем, он победил украинца. Уже в первом раунде Гурова отправили в нокаут.

Какие титулы есть у Гурова?

Впрочем, за свою 19-летнюю карьеру Гуров собрал довольно неплохую коллекцию титулов. В частности, на внутренних соревнованиях он выигрывал уже упомянутые выше Кубок СССР и дважды чемпионат Украины. А вот на международном уровне список его достижений немного больше.

В частности, Гуров был чемпионом Европы по версии EBU. Он выигрывал чемпионат СНГ и славянских стран по версии WBC. Также Гуров имел звание интерконтинентального чемпиона по версиям WBA и IBF. А еще он побеждал на турнире Asia Pacific по версии WBO.