Украинский "Цвях" перевесил соперника накануне поединка: видео взвешивания

Украинский боксер Александр Гвоздик возвращается в ринг после почти годичного перерыва. Бывший чемпион мира сразится против Энтони Голлавея.

Бой между Гвоздиком и Голлавеем состоится сегодня 19 апреля. Оба боксера прошли традиционную церемонию взвешивания накануне поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Golden Boy.

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Сколько весят боксеры

Александр Гвоздик перевесил Энтони Голлавея. 38-летний украинец показал на весах 81,4 килограмма, тогда как американец оказался легче – 81,2 килограмма.

Церемония взвешивания: смотрите видео

Напомним, что бой между Александром Гвоздиком и Энтони Голлавеем состоится в Оушенсайде, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Поединок состоится в андеркарде противостояния Габриэлы Фундоры с Мэрилин Амаи.

Энтони Голлавей провел за карьеру 19 боев и имеет 9 побед, 3 поражения и 7 ничьих. Последний раз американец дрался против Гранита Штайна, одолев немецкого боксера раздельным решением судей.

На счету Александра Гвоздика 20 боев в профессиональном ринге. В июне прошлого года "Цвях" проиграл Давиду Бенавидесу единогласным решением судей.