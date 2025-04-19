Соперник Гвоздика оценил украинца перед очным противостоянием

Александр Гвоздик сразится против Энтони Голлавея. Украинский "Гвоздик" попытается закрыть прошлогоднее поражение от Давида Бенавидеса.

Американец высказался относительно боя против нашего боксера. В частности, Голлавей оценил Гвоздика накануне поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Что сказал Голлавей

Энтони Холлауэй дал ответ на вопрос о форме Александра Гвоздика перед возвращением в ринг. Американский боксер заявил, что не ничего не знает об украинце.

Я ничего не знаю об Александре. Но, если вы задаете вопрос – вы должны спрашивать обо мне. Потому что я не знаю вообще ничего об этом человеке. Просто буду биться против него,

– сказал Голлавей.

Напомним, что бой между Александром Гвоздиком и Энтони Голлавеем состоится в ночь с 19 на 20 апреля в Оушенсайде, Калифорния.

Александр Гвоздик и Энтони Холлавей провели церемонию взвешивания перед поединком. Украинский боксер перевесил американского визави.