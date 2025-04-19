Американець висловився стосовно бою проти нашого боксера. Зокрема, Голлавей оцінив Гвоздика напередодні поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Що сказав Голлавей

Ентоні Голлавей дав відповідь на запитання щодо форми Олександра Гвоздика перед поверненням у ринг. Американський боксер заявив, що не нічого не знає про українця.

Я нічого не знаю про Олександра. Але, якщо ви ставите питання – ви маєте питати про мене. Бо я не знаю взагалі нічого про цього чоловіка. Просто битимусь проти нього,

– сказав Голлавей.

Нагадаємо, що бій між Олександром Гвоздиком та Ентоні Голлавеєм відбудеться в ніч з 19 на 20 квітня в Оушенсайді, Каліфорнія.

Олександр Гвоздик та Ентоні Голлавей провели церемонію зважування перед поєдинком. Український боксер переважив американського візаві.