Украинскому "Цвяху" предложили провести бой против экс-чемпиона мира: известна дата

Опытный украинский боксер Александр Гвоздик может провести два поединка в текущем 2025 году. Для "Гвоздика" уже даже нашли потенциального соперника.

19 апреля Александр Гвоздик должен был провести бой против Шона МакКалмана. Однако американский боксер отказался от этого боя. Теперь в срочном порядке новый менеджер украинца ищет Александру нового соперника.

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С кем может подраться Гвоздик

Пока неизвестно, вообще ли в апреле Гвоздик выйдет в ринг. В то же время украинскому боксеру параллельно ищут соперника на поединок, который может состояться в сентябре текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Гвоздик раскрыл имя своего вероятного сентябрьского соперника. Речь идет о Дэвиде Моррелле. За спиной 27-летнего кубинца 11 побед (9 – нокаутом) при одном поражении в 12-ти боях в профессионалах.

Последний раз Моррелл выходил в ринг 1 февраля 2024-го года. Дэвид провел поединок против Дэвида Бенавидеса, уступив сопернику по единогласному решению судей, потеряв свой пояс WBA (Regular) в полутяжелом весе.

К слову, Гвоздик тоже дрался с Бенавидесом в июне прошлого года. Украинец проиграл в Нью-Йорке бой за вакантный титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе. Это поражение стало для Александра 2-м в профи-карьере при 20 победах (16 – нокаутом) в 22-х встречах.