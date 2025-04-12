Известный украинский боксер оценил шансы перейти в крузервейт

Александр Гвоздик готовится к изменениям, которые коснутся его боксерской карьеры. Украинец планирует сменить весовую категорию.

Сейчас Гвоздик выступает в полутяжелой весовой категории. Однако украинский боксер решил подняться в крузервейт, сообщает 24 канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Почему Гвоздик решил сменить вес

Александр Гвоздик поделился планами на будущее. Украинский боксер заявил, что готов перейти в тяжелый вес, чтобы получить бой за чемпионский титул.

Гвоздик заявил, что сейчас трудно бороться за пояс в полутяжелом весе. Из-за того, что в дивизионе собралась мощная компания, которая держит все титулы и бьется между собой.

Изменение весовой категории? Да, однозначно, я готов перейти в крузервейт, если будут интересные предложения по этому,

– сказал Гвоздик.

Напомним, что Александр Гвоздик в последнем поединке дрался против Давида Бенавидеса. Украинский боксер по итогам 12 раундов уступил американцу единогласным решением судей.