Гвоздик признался, почему перестал следить за новостями из Украины

Александр Гвоздик сделал откровенное признание относительно украинских новостей. Украинский боксер заявил, что перестал читать новости.

Бывший чемпион мира по версии WBC рассказал, что ограничил просмотр украинских новостей из-за их негативного характера. Александр Гвоздик заверил, что делает от себя все возможное, чтобы поддержать родную страну, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Гвоздик об украинских новостях

Гвоздик добавил, если бы он мог остановить войну, которую начала Россия, то сделал бы это немедленно.

Война идет уже более двух лет. Я даже сейчас ограничил себя в просмотре новостей, потому что они являются плохими. Это ужасно, и я поддерживаю Украину настолько, насколько могу. Что я могу сделать сейчас? Если бы я мог остановить войну, я бы сделал это немедленно. Но, к сожалению, я не могу,

– сказал Александр.

Напомним, что в ночь на 20 апреля 2025-го года (по киевскому времени) Гвоздик вернулся в ринг боем против Энтони Голлавея. Уже в третьем раунде украинец одолел соперника в андеркарде вечера бокса в Калифорнии, дважды отправив Энтони в нокдаун по ходу победного раунда.

Эта победа стала для украинского "Гвоздя" 21-й в профессиональной карьере (17 – нокаутом) при 2-х поражениях в 23-х боях. Эти два единственные пока фиаско Гвоздик потерпел в поединках против россиянина Артура Бетербиева и американца Дэвида Бенавидеса.