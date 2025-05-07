"Назначьте мне дату": звездный украинский боксер выразил готовность к титульному бою
- Александр Гвоздик выразил готовность к титульному бою после победы над Энтони Голлавеем.
- Гвоздик отметил, что ему не нужно дополнительное время на подготовку и ждет назначения даты боя.
Александр Усик недавно провел великолепное выступление в ринге. Украинский "Гвоздь" уничтожил Энтони Голлавея во втором раунде поединка на вечере бокса в США.
Теперь боксер раздумывает над своим будущим. Гвоздик заявил о готовности драться за титул, ведь планирует стать чемпионом мира, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.
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Что сказал Гвоздик
Александр Гвоздик заявил, что хочет провести титульный бой как можно скорее. Боксер подчеркнул, что он провел промежуточный поединок и теперь ему не нужно время на раскачку.
Поскольку я имею большой опыт, то знаю, как подготовиться к этим большим боям. Мне действительно не нужно это время, чтобы снова настроиться. Просто назначьте мне дату, и я буду готов,
– сказал Гвоздик.
До этого украинский "Гвоздик" выступал с громкими заявлениями. Гвоздик говорил о том, что готов драться с любым топовым соперником, выступающим в полутяжелом дивизионе.
Ранее Александру Гвоздику предлагали провести бой против бывшего чемпиона мира. Поединок может состояться осенью этого года.