Хижняк дебютирует на профессиональном ринге: появились важные детали

Украинский боксер Александр Хижняк в марте дебютирует на профессиональном ринге в рамках шоу от Usyk 17 Promotions. Вечер бокса состоится в селе Лесники в Equides Club.

Поединок Хижняка можно будет увидеть на телеканале "Суспільне Спорт" и стриминговом портале DAZN. Они стали официальными трансляторами вечера бокса, информирует промоутерская компания Usyk 17 Promotions.

Смотрите также Соперник упал за считанные секунды: в США определили нового чемпиона WBC

Что известно о дебюте Хижняка?

Олимпийский чемпион 2024 года Хижняк 21 марта проведет свой дебютный поединок в профессиональном боксе, но пока не известно, кто станет его соперником.

Кроме Хижняка, свой бой в рамках шоу также проведет обладатель титулов WBA Continental, WBO International и IBF Inter-Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин.

Имя соперника непобедимого Лапина также остается неизвестными.

Добавим, что объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик анонсировал, что посетит вечер бокса в качестве промоутера.

Что известно о Хижняке?