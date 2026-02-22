Хижняк дебютирует на профессиональном ринге: появились важные детали
- Александр Хижняк дебютирует на профессиональном ринге 21 марта в рамках шоу Usyk 17 Promotions, но имя его соперника еще не известно.
- Трансляцию боя можно будет смотреть на телеканале "Суспільне Спорт" и стриминговом портале DAZN.
Украинский боксер Александр Хижняк в марте дебютирует на профессиональном ринге в рамках шоу от Usyk 17 Promotions. Вечер бокса состоится в селе Лесники в Equides Club.
Поединок Хижняка можно будет увидеть на телеканале "Суспільне Спорт" и стриминговом портале DAZN. Они стали официальными трансляторами вечера бокса, информирует промоутерская компания Usyk 17 Promotions.
Что известно о дебюте Хижняка?
Олимпийский чемпион 2024 года Хижняк 21 марта проведет свой дебютный поединок в профессиональном боксе, но пока не известно, кто станет его соперником.
Кроме Хижняка, свой бой в рамках шоу также проведет обладатель титулов WBA Continental, WBO International и IBF Inter-Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин.
Имя соперника непобедимого Лапина также остается неизвестными.
Добавим, что объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик анонсировал, что посетит вечер бокса в качестве промоутера.
Что известно о Хижняке?
- 30-летний Хижняк, которого называют "Полтавским танком", достиг всех вершин на любительском уровне. Он стал чемпионом мира и Европы, а также выиграл Олимпийские игры в 2024 году.
- На любительском уровне, по данным BoxRec, он выиграл 126 поединков и потерпел всего 17 поражений. Несмотря на успехи на любительском уровне, Александр говорил, что не планирует переходить в профи-бокс.
- Хижняк говорил о том, что хочет выступления на Олимпийских Играх в 2028 году и стать самым титулованным украинским боксером-олимпийцем.
- Сейчас лучшим боксером из Украины на Олимпиадах является Василий Ломаченко, который завоевал два "золота". В активе Хижняка, кроме золотой награды, есть серебряная медаль Игр-2020.
- Президент Федерации бокса Полтавской области Николай Семеняга считает, что Хижняк может стать звездой мирового уровня после Усика.