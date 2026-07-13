Второй бой Хижняка в профессиональном боксе: стало известно имя соперника

Олимпийский чемпион Александр Хижняк проведет свой второй бой в профессиональном боксе. Соперником украинца станет непобедимый французский боксер в полутяжелом весе Ленни Патрач.

Бой состоится 25 июля в Саудовской Аравии в рамках андеркарда боксерского вечера, главным событием которого станет поединок Энтони Джошуа против албанца Кристиана Пренги, пишет Ring Magazine. Прямую трансляцию боксерского вечера покажет стриминговая платформа DAZN.

Что известно о бое Хижняка?

Хижняк дебютировал на профессиональном ринге в марте 2026 года, когда в первом раунде нокаутировал колумбийца Вильмера Барона на боксерском вечере Rising Stars, организованном промоутерской компанией Usyk 17 Promotions.

20-летний Патрач в последний раз выходил на ринг в апреле, когда одержал победу над Стивеном Крамбертом. На момент объявления поединка француз остается непобежденным в профессиональной карьере: на его счету восемь побед, пять из которых нокаутом, а также одна ничья.

Для Джошуа этот поединок станет промежуточным перед одним из самых ожидаемых боев в супертяжелом весе. Британец уже подписал контракт на встречу с Тайсоном Фьюри, которая запланирована на конец 2026 года и будет транслироваться на Netflix.