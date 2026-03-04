Красюк рассказал, возможен ли бой между Усиком и Итаумой в ближайшее время

До того, как официально объявили о бое Александра Усика 23 мая против Рико Верховена, в медиа и среди болельщиков активно обсуждали, кто может стать его следующим соперником. На фоне этих разговоров украинский промоутер Александр Красюк решил прояснить ситуацию и высказался о возможности поединка Усика против Итаумы.

С коммерческой точки зрения бой Усика с Итаумой интересен прежде всего для британского рынка, ведь Мозес – британец, а украинец хорошо известен местной публике. В то же время его масштаб оценивают в 10 – 15 миллионов долларов, тогда как поединок с Дюбуа может собрать 15 – 20 миллионов долларов, сказал Красюк ютуб-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Что сказал Красюк о бое Усик – Итаума?

Промоутер отметил, что Итаума значительно моложе и пока не имеет громких достижений на профессиональном ринге.

Зато у Дюбуа уже есть история противостояния с Усиком, в частности поединок во Вроцлаве и резонансный эпизод с ударом ниже пояса, что создает дополнительную интригу для зрителей.

Сейчас раскручивать бой Итаума – Усик означает убеждать публику, что это интересно. Интрига могла бы быть большей, если бы соперник имел весомые достижения. Ведь Усик – не просто чемпион, а выдающаяся звезда, и отношение к нему должно быть соответствующее,

– отметил он.

Будут ли санкционировать бой Усик – Верховен?

Отдельно Красюк прокомментировал позицию WBC относительно санкционирования одного из боев украинца. Сначала организация заявляла, что не позволит проводить поединок за титул чемпиона мира, однако впоследствии изменила свое решение.

Это свидетельствует об особом статусе Усика в мировом боксе. Он сравнил нынешнюю ситуацию с временами, когда особый статус в WBC имел Виталий Кличко.

Президент WBC Маурисио Сулейман пошел на беспрецедентный шаг, согласившись санкционировать поединок с участием кикбоксера против действующего чемпиона и экс-абсолютного чемпиона мира. Это демонстрирует большое уважение к Усику и готовность принимать нестандартные решения, даже несмотря на возможную критику.

Что известно о бое Усика с Верховеном?