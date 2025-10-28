Укр Рус
Fight News 24 Украинские боксеры Експромоутер Усика назвав найбожевільніший вчинок українця, який не налазить на голову
28 октября, 08:40
3

Экс-промоутер Усика назвал самый безумный поступок украинца, который не налазит на голову

София Кулай
Основные тезисы
  • Экс-промоутер Александра Усика, Александр Красюк, рассказал, что во время подготовки к бою в Дубае Усик проехал 100 километров на велосипеде летом в пустыне.
  • Фабио Уордли станет обязательным претендентом на бой против Усика после победы над Джозефом Паркером, а Дерек Чисора считает, что Уордли не продержится более трех раундов в бою с Усиком.

Александр Красюк, бывший промоутер Александра Усика, вспомнил самый экстремальный поступок украинского боксера. Известный функционер вспомнил одну из тренировок Усика.

Самый безумный поступок Александра Усика был во время подготовки к бою в Дубае. Промоутер рассказал, что такого сделал непобедимый украинский боксер, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Красюка.

Читайте также У него война в крови, – Итаума призвал Усика дать титульный бой Уордли

Что сумасшедшего делал Усик во время тренировок?

Красюк ответил на вопрос одного из подписчиков.

Сто километров на велосипеде летом в пустыне летом в Дубае,
– ответил экс-промоутер украинца.

Напомним, что 25 октября определился обязательный претендент на бой против Усика. Во время вечера бокса в Лондоне Фабио Уордли неожиданно нокаутировал Джозефа Паркера в 11-м раунде. Этот нокаут спас британца от возможного поражения по очкам судей, если бы бой длился все 12 раундов.

Ветеран бокса Дерек Чисора уже даже успел сделать прогноз на бой Усик – Уордлов интервью The Sun.

"Если Уордли выйдет в ринг против Александра Усика, Фабио не продержится и трех раундов – его разобьют вдребезги. Говорю это потому, что хорошо знаю Александра и его стиль боя", – заявил Чисора.

Какие последние новости об Александре Усике?

  • Усик уже начал подготовку к своему следующему бою. Ожидается, что Александр вернется в ринг в первой половине 2026 года.

  • Следующий поединок не будет прощальным для украинца. Усик уже анонсировал продолжение карьеры до 41-го года.

  • Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас откровенно рассказал в комментарии Pro Boxing Fans, что никогда не слышал от Усика об усталости или исчезновении мотивации боксировать дальше.

  • Сейчас за спиной Усика 24 подряд победные бои на профи-ринге (15 – нокаутом).