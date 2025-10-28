Экс-промоутер Усика назвал самый безумный поступок украинца, который не налазит на голову
- Экс-промоутер Александра Усика, Александр Красюк, рассказал, что во время подготовки к бою в Дубае Усик проехал 100 километров на велосипеде летом в пустыне.
- Фабио Уордли станет обязательным претендентом на бой против Усика после победы над Джозефом Паркером, а Дерек Чисора считает, что Уордли не продержится более трех раундов в бою с Усиком.
Александр Красюк, бывший промоутер Александра Усика, вспомнил самый экстремальный поступок украинского боксера. Известный функционер вспомнил одну из тренировок Усика.
Самый безумный поступок Александра Усика был во время подготовки к бою в Дубае. Промоутер рассказал, что такого сделал непобедимый украинский боксер, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Красюка.
Что сумасшедшего делал Усик во время тренировок?
Красюк ответил на вопрос одного из подписчиков.
Сто километров на велосипеде летом в пустыне летом в Дубае,
– ответил экс-промоутер украинца.
Напомним, что 25 октября определился обязательный претендент на бой против Усика. Во время вечера бокса в Лондоне Фабио Уордли неожиданно нокаутировал Джозефа Паркера в 11-м раунде. Этот нокаут спас британца от возможного поражения по очкам судей, если бы бой длился все 12 раундов.
Ветеран бокса Дерек Чисора уже даже успел сделать прогноз на бой Усик – Уордлов интервью The Sun.
"Если Уордли выйдет в ринг против Александра Усика, Фабио не продержится и трех раундов – его разобьют вдребезги. Говорю это потому, что хорошо знаю Александра и его стиль боя", – заявил Чисора.
Какие последние новости об Александре Усике?
Усик уже начал подготовку к своему следующему бою. Ожидается, что Александр вернется в ринг в первой половине 2026 года.
Следующий поединок не будет прощальным для украинца. Усик уже анонсировал продолжение карьеры до 41-го года.
Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас откровенно рассказал в комментарии Pro Boxing Fans, что никогда не слышал от Усика об усталости или исчезновении мотивации боксировать дальше.
Сейчас за спиной Усика 24 подряд победные бои на профи-ринге (15 – нокаутом).