Экс-промоутер Усика назвал самый безумный поступок украинца, который не налазит на голову

Александр Красюк, бывший промоутер Александра Усика, вспомнил самый экстремальный поступок украинского боксера. Известный функционер вспомнил одну из тренировок Усика.

Самый безумный поступок Александра Усика был во время подготовки к бою в Дубае. Промоутер рассказал, что такого сделал непобедимый украинский боксер, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Красюка.

Что сумасшедшего делал Усик во время тренировок?

Красюк ответил на вопрос одного из подписчиков.

Сто километров на велосипеде летом в пустыне летом в Дубае,

– ответил экс-промоутер украинца.

Напомним, что 25 октября определился обязательный претендент на бой против Усика. Во время вечера бокса в Лондоне Фабио Уордли неожиданно нокаутировал Джозефа Паркера в 11-м раунде. Этот нокаут спас британца от возможного поражения по очкам судей, если бы бой длился все 12 раундов.

Ветеран бокса Дерек Чисора уже даже успел сделать прогноз на бой Усик – Уордлов интервью The Sun.

"Если Уордли выйдет в ринг против Александра Усика, Фабио не продержится и трех раундов – его разобьют вдребезги. Говорю это потому, что хорошо знаю Александра и его стиль боя", – заявил Чисора.

