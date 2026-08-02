Красюк объяснил, почему считает Усика "одаренным Богом": вспомнил историю дебюта в США

Бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк высказался об уникальной харизме украинского боксера. Он также объяснил, почему считает Усика "одаренным Богом".

По словам Красюка, в жизни Усика было много благоприятных обстоятельств и счастливых совпадений, которые способствовали его становлению и помогли добиться успеха. Об этом он рассказал в интервью для ютуб-канала Дарьи Дидковской.

Что Красюк рассказал об Усике

В то же время он подчеркнул, что это ни в коей мере не умаляет заслуг самого спортсмена.

Александра Усика Господь Бог взял за уши, поцеловал в лоб и сказал: "Ты будешь тем, кем тебе суждено стать". Слишком много было благоприятных совпадений в его жизни. Это не умаляет его достижений, но Господь поцеловал его,

– сказал Красюк.

Экс-промоутер также отметил, что под этим высказыванием он не подразумевает принадлежность к какой-либо религии или конфессии. По его мнению, речь идет о врожденных качествах человека, среди которых особое место занимает харизма.

В качестве примера Красюк привел дебют Усика на американском рынке в 2016 году. Тогда украинец, почти не владевший английским языком, вышел на сцену во время боксерского шоу в Лос-Анджелесе и сказал всего несколько простых фраз на английском. Однако, по словам Красюка, даже этого хватило, чтобы привлечь внимание журналистов.

Он сказал: "Hello everybody people. I am Alexander Usyk. See you Saturday night". Но люди буквально не могли отвести от него взгляда. Это не слова и не речь, а сила, которая живет в душе и сердце этого человека. Это один из тех моментов, когда можно сказать, что Бог поцеловал человека,

– подытожил он.

Напомним, сейчас Усик готовится к своему следующему поединку, который должен стать финальным в его профессиональной карьере. Команда украинского боксера ведет переговоры с лигой Дейны Уайта Zuffa Boxing об организации боя против американца Деонтея Уайлдера. Ожидается, что прощальный поединок состоится в США.

Ранее Усик добровольно сложил свои чемпионские титулы.