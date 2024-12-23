"Жадное пузо хочет денег": промоутер Усика отреагировал на желание Фьюри устроить трилогию

В ночь на 22 декабря (в Украине) Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше в Эр-Рияде. Непобедимый украинец второй раз подряд в 2024-м году одержал верх над "Цыганским королем".

18 мая 2024-го года Александр Усик впервые победил Тайсона Фьюри, нанеся британцу первое поражение в профессиональной карьере. Даже после двух поражений "Цыганский король" хочет трилогии с непобедимым украинцем.

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Реакция Красюка на желание Фьюри

На эти слова Фьюри отреагировал Александр Красюк, промоутер Александра Усика. По его словам, Тайсон не так хочет в третий раз побоксировать с Усиком, как просто заработать много денег. Однако Красюк не уверен, что Александр найдет стимул, чтобы выйти в третий раз в ринг против британца, которого победил дважды, пишет 24 Канал со ссылкой на Fight Hub TV.

Фьюри сказал, что несмотря на поражение, хочет трилогии? Он хочет денег. Тайсон – жадное пузо, а жадное пузо хочет денег. Усик должен иметь какую-то мотивацию, чтобы провести третий бой. Как он может готовиться к третьему бою, если победил его дважды, какой стимул?

– сказал промоутер Усика.

Тем более, что после реванша против Фьюри Усик получил вызов от Даниэля Дюбуа. Александр уже побеждал британца летом 2023-го, а теперь может дать реванш смелому сопернику. Дюбуа уже даже заговорил о возможном месте проведения боя, ведь он хочет не только взять реванш у украинца, но и стать абсолютным чемпионом мира.

На ринге Усик согласился на реванш, но теперь поклонникам бокса нужно ждать официального подтверждения реванша Усик – Дюбуа.