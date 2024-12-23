После реванша Усик – Фьюри на ринг в Эр-Рияде поднялся Даниэль Дюбуа. Чемпион мира по версии IBF публично бросил вызов победителю поединка. Александр его принял.

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Готов к вызову

Даниэль Дюбуа хочет провести бой за звание "абсолюта" и параллельно взять реванш у Усика. Напомним, что Александр побеждал смелого британца летом 2023-го года. Тот бой закончился в 9-м раунде техническим нокаутом украинского чемпиона.

Александр Усик рассказал о ближайших планах и возможном бое с Дюбуа, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Сейчас я хочу просто отдохнуть. Я не думаю о Дюбуа. Однако, если Турки Аль аш-Шейх организует мне этот бой, то да – я готов,

– заявил Усик.

Интересно, что перед реваншем Усик – Фьюри было много заявлений о возможной трилогии в противостоянии. Но украинец своей победой в реванше сорвал все планы саудитов и самого Тайсона.

Справка. Дюбуа стал полноценным обладателем пояса IBF тоже благодаря Усику. Все потому, что в конце июня этого года Александр отказался от титула IBF, подарив его победителю боя между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором победил последний.

Вместо этого Дюбуа уже даже назвал место, где хотел бы побоксировать с Усиком. И это не Саудовская Аравия.