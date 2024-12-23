Після реваншу Усик – Ф'юрі на ринг в Ер-Ріяді підійнявся Даніель Дюбуа. Чемпіон світу за версією IBF публічно кинув виклик переможцю поєдинку. Олександр його прийняв.

До теми Кличко дав несподівану пораду Усику, якого викликав на реванш Дюбуа

Готовий до виклику

Даніель Дюбуа хоче провести бій за звання "абсолюта" та паралельно взяти реванш в Усика. Нагадаємо, що Олександр перемагав сміливого британця влітку 2023-го року. Той бій закінчився у 9-му раунді технічним нокаутом українського чемпіона.

Олександр Усик розповів про найближчі плани та можливий бій із Дюбуа, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Зараз я хочу просто відпочити. Я не думаю про Дюбуа. Однак, якщо Туркі Аль аш-Шейх організує мені цей бій, то так – я готовий,

– заявив Усик.

Цікаво, що перед реваншем Усик – Ф'юрі було багато заяв щодо можливої трилогії у протистоянні. Але українець своєю перемогою у реванші зірвав усі плани саудитів та самого Тайсона.

Довідка. Дюбуа став повноцінним володарем поясу IBF теж завдяки Усику. Все через те, що наприкінці червня цього року Олександр відмовився від титулу IBF, подарувавши його переможцю бою між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, у якому переміг останній.

Натомість Дюбуа вже навіть назвав місце, де хотів би побоксувати із Усиком. І це не Саудівська Аравія.